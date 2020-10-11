Українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде показала, як виконує запальний танець з продюсером Потапом

Як повідомляє Politeka, відповідні кадри з'явилися на сторінці зірки в TikTok.

"Який найулюбленіший рух у нашому дуеті?» - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що Андраде разом з Потапом виконує запальний танець. Шанувальники знаменитості прийшли в захват від побаченого.

"Класно" « "хлопці ви шалено круті, далі більше«,» Супер Мішелька, красуня«," кінець просто топ. Кайфую від пісні", "краш», «Класні», "топ, ти найкрутіша", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська співачка Мішель Андраде посвітила дивовижною фігурою в крихітному купальнику

Уточнимо, що на фотографії Андраде позує в крихітному купальнику, ефектно присівши на камеру. Образ красуня доповнила ідеальним макіяжем і манікюром. На задньому тлі видніється стілець. Руками при цьому красуня тримається за поручень.

Уточнимо, що кадри знаменитість викинула у себе в сторіс, позбавивши своїх фанатів можливості що-небудь сказати.

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