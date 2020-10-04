Популярная украинская певица Мишель Андраде посветила изумительной фигурой в крохотном купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Хм…а почему бы и нет», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Андраде позирует в крохотном купальнике, эффектно присев на камеру. Образ красотка дополнила идеальным макияжем и маникюром. На заднем фоне виднеется стул. Руками при этом красотка держится за поручени.
Уточним, что кадры знаменитость выбросила у себя в Сторис, лишив своих фанатов возможности что-либо сказать.
Украинская Кардашьян в бикини взбудоражила опасной позой: "Если присмотреться, можно увидеть..."
Бывшая жена звезды "Динамо" Морозюка взбудоражила развратной позой в мини-бикини: "Ну ты дала, мать"
Доллар начал "качать" гривну, эксперты предупредили украинцев: "курс достигнет..."
Беда ворвалась в дом недавно родившей звезды "Сватов": "Вы понимаете, как это переживать кормящей маме?"
До этого мы рассказывали, что певица Мишель Андраде похвасталась нереальной фигурой, нарядившись в один купальник
«Люблю атмосферные видосики вам в ленту покидать💜 Давно хотела залить, ловите», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах позирует в облегающем купальнике, эффектно демонстрируя роскошную фигуру с разных ракурсов. При этом сама знаменитость элегантно заглядывает в кадр, даря своим поклонникам идеальную улыбку.
Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».
Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».
Также Politeka писала, что фаворитка Потапа в рваном топе заставила дочь рэпера воскликнуть: "Боже! Кто это...".