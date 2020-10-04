Популярная украинская певица Мишель Андраде посветила изумительной фигурой в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Хм…а почему бы и нет», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Андраде позирует в крохотном купальнике, эффектно присев на камеру. Образ красотка дополнила идеальным макияжем и маникюром. На заднем фоне виднеется стул. Руками при этом красотка держится за поручени.

Уточним, что кадры знаменитость выбросила у себя в Сторис, лишив своих фанатов возможности что-либо сказать.

До этого мы рассказывали, что певица Мишель Андраде похвасталась нереальной фигурой, нарядившись в один купальник

«Люблю атмосферные видосики вам в ленту покидать💜 Давно хотела залить, ловите», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах позирует в облегающем купальнике, эффектно демонстрируя роскошную фигуру с разных ракурсов. При этом сама знаменитость элегантно заглядывает в кадр, даря своим поклонникам идеальную улыбку.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».

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