Вот это да!

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде показала, как исполняет зажигательный танец с продюсером Потапом

Как сообщает Politeka, соответствующие кадры появились на странице звезды в TikTok.

«Какое самое любимое движение в нашем дуэте?» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что Андраде вместе с Потапом исполняет зажигательный танец. Поклонники знаменитости пришли в восторг от увиденного.

«Классно», «ребята вы безумно крутые, дальше больше», «Супер Мишелька, красотка», «конец просто топ. Кайфую от песни», «краш», «классные», «топ, ты самая крутая», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Мишель Андраде посветила изумительной фигурой в крохотном купальнике

Уточним, что на фотографии Андраде позирует в крохотном купальнике, эффектно присев на камеру. Образ красотка дополнила идеальным макияжем и маникюром. На заднем фоне виднеется стул. Руками при этом красотка держится за поручень.

Уточним, что кадры знаменитость выбросила у себя в Сторис, лишив своих фанатов возможности что-либо сказать.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».

Также Politeka писала, что фаворитка Потапа в рваном топе заставила дочь рэпера воскликнуть: "Боже! Кто это...".