16-річна Діва Кассель, що підкорює світ моди, знялася для обкладинки французького ELLE
Як передає Politeka.net, юна красуня-дочка актриси Моніки Беллуччі і актора Венсана Касселя опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала номер журналу - предмет для гордості.
Дівчина зробила селфі в чорному худі, високо піднявши руку з глянцем, на обкладинці якого можна впізнати її в зухвалій чорно-білій міні-сукні, "родзинкою" якої став тісний корсет. Жорстка тканина вигідно підкреслила осину талію моделі. Крім того в очі кидається той "хижий" погляд, який майбутня серцеїдка кинула в камеру.
На селфі ж Кассель обдарувала публіку милою посмішкою і чарівним личком без косметики.
"Спасибі всім за підтримку! Це був приголомшливий досвід роботи для @ellefr і його команди✨", - підписала фото Діва.
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Користувачі кинулися коментувати
"Ти будеш качати, дівчинка!!!"
"❤️❤️Красуня"
"Молодець, Діва це тільки початок довгого шляху"
"Зірка, якою стає Deva! Привітання та найкращі побажання 👍 😘 "
"ти така досконалість ❤️"
"Я без розуму від тебе"
Раніше ми повідомляли, Діва приголомшила "дорослим" образом на новому фото настільки, що її порівняли з гарячою Беллуччі.
Так, юна модель в синьому пальто сіла, зігнувши одну ногу в коліні і поклавши на неї голову. Дівчина блиснула оголеними ніжками, обтягнутими в чорні капронові колготки.
"Така ж красива, як мама", "приголомшлива краса", "красива Діва", "Просто безневинна красуня", "ти світишся", "ти чудова Діва", "оригінал", "Хороша по-своєму", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, що Діва Кассель блиснула розкішшю в екстра-міні, Кассель не витримав:»Вся в матір".
Як повідомляла Politeka, Діва Кассель показала світу рідкісне фото матері:"точна копія".
Також Politeka писала, що Діва Кассель блиснула пишними принадами на пляжі: Моніка може пишатися.