16-річна Діва Кассель, що підкорює світ моди, знялася для обкладинки французького ELLE

Як передає Politeka.net, юна красуня-дочка актриси Моніки Беллуччі і актора Венсана Касселя опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала номер журналу - предмет для гордості.

Дівчина зробила селфі в чорному худі, високо піднявши руку з глянцем, на обкладинці якого можна впізнати її в зухвалій чорно-білій міні-сукні, "родзинкою" якої став тісний корсет. Жорстка тканина вигідно підкреслила осину талію моделі. Крім того в очі кидається той "хижий" погляд, який майбутня серцеїдка кинула в камеру.

На селфі ж Кассель обдарувала публіку милою посмішкою і чарівним личком без косметики.

"Спасибі всім за підтримку! Це був приголомшливий досвід роботи для @ellefr і його команди✨", - підписала фото Діва.

Користувачі кинулися коментувати

"Ти будеш качати, дівчинка!!!"

"❤️❤️Красуня"

"Молодець, Діва це тільки початок довгого шляху"

"Зірка, якою стає Deva! Привітання та найкращі побажання 👍 😘 "

"ти така досконалість ❤️"

"Я без розуму від тебе"

Раніше ми повідомляли, Діва приголомшила "дорослим" образом на новому фото настільки, що її порівняли з гарячою Беллуччі.

Так, юна модель в синьому пальто сіла, зігнувши одну ногу в коліні і поклавши на неї голову. Дівчина блиснула оголеними ніжками, обтягнутими в чорні капронові колготки.

"Така ж красива, як мама", "приголомшлива краса", "красива Діва", "Просто безневинна красуня", "ти світишся", "ти чудова Діва", "оригінал", "Хороша по-своєму", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що Діва Кассель блиснула розкішшю в екстра-міні, Кассель не витримав:»Вся в матір".

Як повідомляла Politeka, Діва Кассель показала світу рідкісне фото матері:"точна копія".

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