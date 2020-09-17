Дочь легендарной актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, Дева Кассель, появилась в смелом образе на новой съемке

Как передает Politeka.net, на фан-страничке юной модели появилось соблазнительное фото. Дева была одета в черные колготки, рубашку, синий пиджак и необычные босоножки. Красотка сидела на полу, сложив ноги в необычной позе. Она смотрела в кадр и выглядела очень взрослой, несмотря на свой возраст.

«Доброе утро», - подписали фото авторы канала.

За несколько часов пост с Девой собрал более 8 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Такая же красивая, как мама», «Ошеломляющая красота», «Красивая Дева», «Просто невинная красавица», «Ты светишься», «Ты великолепная Дева», «Оригинал», «Хороша по-своему», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дева Кассель поразила фигурой в бикини. Девушка отдыхала на море, где ее сфотографировали папарацци. Модель была одета в миниатюрный купальник, который подчеркнул ее округлившуюся фигуру.

Как известно, Дева – старшая дочка Моники и Венсана. Ей 15 лет. Также пара воспитывает дочку Леони. Моника и Венсан были вместе 14 лет, после чего развелись. В 2018 году актер вновь женился на молодой модели Тине Кунаки, которая родила ему третью дочку.

Напомним, что Дева Кассель сверкнула роскошью в экстра-мини, Кассель не выдержал: «Вся в мать».

Как сообщала Politeka, Дева Кассель показала миру редкое фото матери: "Точная копия".

Также Politeka писала, что Дева Кассель сверкнула пышными прелестями на пляже: Моника может гордиться.