Дочь легендарной актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, Дева Кассель приняла участие в новой съемке

Как передает Politeka.net, серия фотографий с девушкой появилась на ее фан-аккаунте. Судя по фото, Дева приняла участие в фотосессии для какой-то рекламы. На съемках присутствовали ее родители. Дева была одета в красивое легкое платье, которое, впрочем, оказалось слишком коротким. Когда девушка бежала, платье задралось и едва не оголило пикантные места юной звезды.

«Новые образы за кулисами», - подписали фото.

На одном из фото Венсан Кассель не выдержал, когда мимо него проходила бывшая жена, и начал улыбаться. Стоит отметить, что юной модели в комментариях оставили массу комплиментов. Многих фанов заинтересовал тот факт, что на съемке присутствовала вся семья.

«Как приятно видеть тебя такой. Настоящая семья воссоединилась... Я хочу, чтобы вы снова были вместе», «Красива, как солнышко.. Вся в мать», «Вау. Расцвела чудесная женщина», «Красивая как мама», «Очень красиво», «Она потрясающая», «Поздравляю родителей... красавица!», «Кукла», «Даже красавица-мать была омрачена твоей красотой», «Да, твоя красота не позволит мне скучать по твоей маме», «Какое у тебя чудесное тело, Дева», - пишут пользователи сети.

Напомним, что дочь Беллуччи и Касселя томно изогнулась, показав себя во всей красе: «Молодая Моника».

Как сообщала Politeka, дочь Моники Беллуччи сразила красотой и пышными формами, вся в мать: «Выросла девочка».

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