16-летняя Дева Кассель, покоряющая мир моды, снялась для обложки французского ELLE
Как передает Politeka.net, юная красавица-дочь актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала номер журнала - предмет для гордости.
Девушка сделала селфи в черном худи, высоко подняв руку с глянцем, на обложке которого можно узнать ее в дерзком черно-белом мини-платье, "изюминкой" которого стал тесный корсет. Жесткая ткань выгодно подчеркнула осиную талию модели. Кроме того в глаза бросается тот "хищный" взгляд, который будущая сердцеедка кинула в камеру.
На селфи же Кассель одарила публику милой улыбкой и прелестным личиком без косметики.
"Спасибо всем за поддержку! Это был потрясающий опыт работы для @ellefr и его команды✨", - подписала фото Дева.
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Пользователи кинулись комментировать
"Ты будешь качать, девочка!!!"
"❤️❤️Красотка"
"Молодец, Дева это только начало долгого пути🙂🙂"
"Звезда, которой стает Deva! Поздравления и наилучшие пожелания 👍🏻😘"
"ты такое совершенство ❤️"
"Я без ума от тебя 😀🍷"
Ранее мы сообщали, Дева ошеломила "взрослым" образом на новом фото настолько, что ее сравнили с горячей Беллуччи.
Так, юная модель в синем пальто уселась, согнув одну ногу в колене и положив на нее голову. Девушка сверкнула оголенными ножками, обтянутыми в черные капроновые колготки.
«Такая же красивая, как мама», «Ошеломляющая красота», «Красивая Дева», «Просто невинная красавица», «Ты светишься», «Ты великолепная Дева», «Оригинал», «Хороша по-своему», - отреагировали пользователи.
Напомним, что Дева Кассель сверкнула роскошью в экстра-мини, Кассель не выдержал: «Вся в мать».
Как сообщала Politeka, Дева Кассель показала миру редкое фото матери: "Точная копия".
Также Politeka писала, что Дева Кассель сверкнула пышными прелестями на пляже: Моника может гордиться.