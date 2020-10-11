"Ты будешь качать, девочка!"

16-летняя Дева Кассель, покоряющая мир моды, снялась для обложки французского ELLE

Как передает Politeka.net, юная красавица-дочь актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала номер журнала - предмет для гордости.

Девушка сделала селфи в черном худи, высоко подняв руку с глянцем, на обложке которого можно узнать ее в дерзком черно-белом мини-платье, "изюминкой" которого стал тесный корсет. Жесткая ткань выгодно подчеркнула осиную талию модели. Кроме того в глаза бросается тот "хищный" взгляд, который будущая сердцеедка кинула в камеру.

На селфи же Кассель одарила публику милой улыбкой и прелестным личиком без косметики.

"Спасибо всем за поддержку! Это был потрясающий опыт работы для @ellefr и его команды✨", - подписала фото Дева.

Пользователи кинулись комментировать

"Ты будешь качать, девочка!!!"

"❤️❤️Красотка"

"Молодец, Дева это только начало долгого пути🙂🙂"

"Звезда, которой стает Deva! Поздравления и наилучшие пожелания 👍🏻😘"

"ты такое совершенство ❤️"

"Я без ума от тебя 😀🍷"

Ранее мы сообщали, Дева ошеломила "взрослым" образом на новом фото настолько, что ее сравнили с горячей Беллуччи.

Так, юная модель в синем пальто уселась, согнув одну ногу в колене и положив на нее голову. Девушка сверкнула оголенными ножками, обтянутыми в черные капроновые колготки.

«Такая же красивая, как мама», «Ошеломляющая красота», «Красивая Дева», «Просто невинная красавица», «Ты светишься», «Ты великолепная Дева», «Оригинал», «Хороша по-своему», - отреагировали пользователи.

Напомним, что Дева Кассель сверкнула роскошью в экстра-мини, Кассель не выдержал: «Вся в мать».

Как сообщала Politeka, Дева Кассель показала миру редкое фото матери: "Точная копия".

Также Politeka писала, что Дева Кассель сверкнула пышными прелестями на пляже: Моника может гордиться.