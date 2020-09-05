На фото заметна не только схожесть

15-летняя дочь актрисы Моники Белуччи Дева Кассель наступает на пятки своей звездной матери

Девушка выглядит несколько старше своего возраста, но так же потрясающе красива, как ее мать, передает Politeka.net.

Дева ведет свою страницу в социальной сети Инстаграм, периодически публикуя и фотографии, на которых позирует вместе с Моникой.

Так, недавно она поделилась снимком, на котором изображена сама Дева в бандане, а также ее мать в юности, на голове которой – аналогичный убор.

«Бандана девочки Моника и Дева», – подписала снимок дочь актрисы.

Как видно в публикации, девушка очень похожа на свою мать, хотя разрез глаз, брови и лоб ей достались от отца, актера Венсана Касселя, в браке с которым Моника прожила 14 лет.

Красота актрисы более мягкая, в то время как ее дочь выглядит несколько дерзкой.

В комментариях одни пользователи написали, что Дева – точная копия своей матери, а были и те, кто отметил, что Моника таки будет покрасивее.

Мал кто знает, что Венсан Кассель три раза звал Монику замуж, три раза роковая красавица давала отказ. А однажды мужчина попал в небольшую аварию. Тогда актриса перепугалась не на шутку и согласилась стать женой актера. Вскоре у них состоялась свадьба.

Спустя несколько лет жизни в браке у супругов появилась дочь Дева Кассель. На момент рождения первенца Монике Беллуччи было 40 лет. Вторую дочь актриса родила спустя 6 лет, девочку назвали Леони.

Напомним, что дочь Моники Беллуччи сразила красотой и пышными формами, вся в мать: «Выросла девочка».

Как сообщала Politeka, Дева Кассель произвела фурор видом в бикини, кадры: «Унаследовала всю красоту матери».

Также Politeka писала, что Дева Кассель сверкнула роскошью в экстра-мини, Кассель не выдержал: «Вся в мать».