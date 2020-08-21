Дочь легендарной актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, Дева Кассель, сверкнула фигурой на пляже

Как сообщает Politeka.net, на фан-страничке девушки появилось фото с отдыха. Красотка позировала в светлых трусиках и очень короткой черной футболке, которая подчеркнула ее округлившуюся грудь. Девушка засветила идеальную фигурку – тонкую талию и плоский животик.

«Летнее настроение», - подписали фото.

За день пост с юным дарованием собрал более 10 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ты действительно горячая и красивая», «Красавица», «Красивая Дева», «Привет малыш», «Совершенство лучшего лица в мире», «Такая красивая», - пишут пользователи сети.

Как известно, у Моники Беллуччи двое дочек от Касселя. Обе они растут красавицами. Дева Кассель уже пробует себя в модельном бизнесе. Она приняла участие в нескольких съемках.

Ранее мы писали, что Дева Кассель поделилась загадочным снимком, на котором предстала в широких джинсах и обтягивающей черной кофте. Она подняла руки вверх, засветив часть животика. Уже сейчас видно, что девушка будет невероятно красивой, когда вырастет. Фигурой она пошла в мать, а чертами лица – в отца. Да и знаменитое происхождение поможет ей с карьерой.

Напомним, что дочь Моники Беллуччи сразила красотой и пышными формами, вся в мать: «Выросла девочка».

Как сообщала Politeka, Дева Кассель произвела фурор видом в бикини, кадры: «Унаследовала всю красоту матери».

Также Politeka писала, что Дева Кассель сверкнула роскошью в экстра-мини, Кассель не выдержал: «Вся в мать».