Відома актриса Христина Асмус показала себе і розповіла про погоду

На фото Христина позувала в "золотих" штанях і леопардовому топі. Образ красуня доповнила капелюшком і поясом на талії. Асмус стояла в босоніжках на жовтому бруску, посміхаючись на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У холодній Москві якось з особливою ніжністю згадуєш зйомки в Геленджику...., коли ти між дублями міг скупатися в морі або позасмагати на сонечку...",- написала Христина.

Фанати поставили під фото 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ваші образи просто бомбічні", " дуже яскраве вбрання і незвичайний такий. Вам все йде!", "Золотий вам йде"," золота Христина", " Христина, а в який кошик ви викинули? Я поїду, собі заберу", " тепер наполовину леопард. Ну в душі завжди тигра", "Принцеса", "Христина, але ж правда, що Геленджик класне курортне місто, а поруч ще є Кабардинка", "Жахливий лук".

Повідомлялося, що відомого російського актора Дмитра Шаракоіса, який зіграв Бориса Левіна в серіалі «Інтерни», госпіталізували в лікарню.

Про це сам 34-річний Шаракоіс повідомив у себе в Instagram. Він зазначив, що його вже місяць мучать сильні головні болі, але сьогодні напад тривав чотири години, тому довелося викликати швидку допомогу.

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