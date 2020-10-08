Актриса Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым абсолютно не унывает

Свежая публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, довольная российская звезда Кристина Асмус засветилась в компании партнеров по съемкам фильма "Китобой".

Судя по подписи, Кристина Асмус в эффектном красном костюме пришла на дебютную презентацию нового фильма.

"Этот день настал... И поплакать, и в голос посмеяться на «Китобое» можно уже сегодня! Наш титулованный фильм уже можно посмотреть всем! Аааа! С сегодняшнего дня «Китобой» в широком прокате!...", - подписала звезда новый снимок и призвала поклонников оценить новую картину с ее участием.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и поздравили Кристину Асмус с премьерой нового фильма.

"Господи, я счастлив", "Кристиночка, несмотря на пандемию, сегодня почти полный кинотеатр был. Нарыдались все...", "Герои нашего времени ", "Классный фильм.Спасибо, было особенно интересно его смотреть потому что сами раньше жили на Чукотке", "Кристина, а где ваша дочь?", "Красивая очень", "Ага, фильм, в котором все будут обсуждать одно", "Поздравляю от души", "Молодцы, спасибо", "Поздравляю, успехов", - написали они в комментариях.

Ранее мы писали, что 32-летняя российская актриса Кристина Асмус, которая накануне экстренно отменила съемки и отправилась в больницу, рассказала все о своем недуге.

Звезда опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычной позе на лестнице.

В подписи актриса призналась, что с ней, и добавила, что была вынуждена обратиться за помощью медиков из-за аллергического дерматита.

Напомним, что скандальная Асмус показала, как проводит время после расставания с Харламовым.

Как сообщала Politeka, Асмус после развода с Харламовым призналась в любви женатому мужчине.

Также Politeka писала, что соблазнительная Асмус в топе с глубоким декольте показала, чем покоряет мужчин.