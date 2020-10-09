32-летняя российская актриса Кристина Асмус произвела фурор ярким фото с коллегой и меткой подписью

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном велюровом гольфе, с аккуратной прической и нежным макияжем рядом с актером Александром Петровым.

Судя по позе, Кристина запрыгнула к нему на руки, чтобы сделать удачное фото - на прощание. Ведь именно об этом идет речь в подписи к снимку. Кристина и Александр играли вместе в спектактле Олега Меньшикова "Гамлет", с которым гастролировали последние 7 лет. Однако, представление закрывается и накануне состоялось последнее выступление.

"Смешно как пресса озаглавила эту новость - «Кристина Асмус потеряла роль в спектакле» и «Олег Меньшиков лишил Асмус роли в театре» 😂 А ещё «Подцепившая дерматит Асмус, больше не сможет играть Офелию» 😂😂😂

Уже давно СМИ не вызывают никаких эмоций, кроме рукалицо 🤦🏼‍♀️ Но мне обидно за других артистов. Они что таких заголовков не заслуживают?)))))) Любимова, Колесников, Харламов?)))) (У нас в труппе и в спектакле «Гамлет» играет артист и мой друг Егор Харламов) 😂. А если серьезно - да, вчера мы закрыли наш спектакль «Гамлет», который играли в @ermolova_theater 7 лет 🎭", - сообщила Асмус.

Актриса поблагодарила коллег за работу. Особенно тепло она отозвалась об одном из них.

"Спасибо тебе, дорогой друг и потрясающий партнёр 😘 Редко когда я встречаю таких же безумных фанатов как я))) Глубокий, тонкий, слышащий, неугомонный! Мы многое прошли вместе и сколько ещё впереди ✊🏻", - адресовала Асмус послание Петрову, с которым и сделала фото ниже.

Пользователи с жаром кинулись комментировать:

"Я тоже хочу такую фотку с тобой 🔥"

"Голубоглазые😊"

"А вы пара🙌"

"Этот актёр выглядит, как грязнуля"

"Близнецы🔥😍"

"Вы смотритесь!) 🔥🔥🔥"

"Кристина, может хоть вы ему докричитесь: подстригииись!!!"

Напомним, расшалившаяся Асмус показала длинный язык, не выдержал даже Тарзан.

Как сообщала Politeka, Кристина Асмус в прозрачном белье ошеломила откровенными позами: "Русская Шэрон Стоун".