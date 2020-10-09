32-летняя российская актриса Кристина Асмус, которая разводится с шоуменом Гариком Харламовым рассказала о своей новой потере

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала видео в своем микроблоге в Инстаграм в разделе «Сторис».

Асмус записала видеоообращение прямо в сценическом костюме после спектакля Гамлет, в котором играет роль Офелии.

«Отыграли последний спектакль «Гамлет». Все. Закрыли спектакль», - сказала грустная артистка, едва сдерживая слезы.

Зрители также прощаются со спектаклем и благодарят актрису за подаренные эмоции, отмечая, что это было «до дрожи».

Дело в том, что руководитель творческого коллектива в театре имени Ермоловой Олег Меньшиков решил убрать из репертуара одну из популярных постановок.

«Такое бывает, что спектакли снимают с репертуара. Сегодня и завтра мы играем последние спектакли "Гамлет". Это самый хитовый наш спектакль, самый гастрольный. Даже если стояло несколько спектаклей в месяц, билеты раскупались в первые два дня продаж», — рассказывала актриса ранее.

Асмус добавила, что репетировать эту постановку ей приходилось на девятом месяце беременности своей единственной дочкой Настей. А когда была назначена премьера, Кристину сразил недуг — звезда вышла на сцену с высокой температурой, но все равно справилась с ролью.

«Пожалуй, это будет существенная потеря для театра и для нашего зрителя. Но спектакли в хорошем тонусе живут, мне кажется, лет пять. И это было верное решение Олега Евгеньевича Меньшикова», — написала Асмус.

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