Известная актриса Кристина Асмус показала себя и рассказала о погоде

На фото Кристина позировала в "золотых" штанах и леопардовом топе. Образ красотка дополнила шляпкой и поясом на талии. Асмус стояла в босоножках на желтом бруске, улыбаясь на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В холодной Москве как-то с особой нежностью вспоминаешь съемки в Геленджике...., когда ты между дублями мог искупаться в море или позагорать на солнышке...", - написала Кристина.

Фанаты поставили под фото 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ваши образы просто бомбические", "Очень яркий наряд и необычный такой. Вам всё идёт!", "Золотой вам идёт", "Золотая Кристина", "Кристина, а в какую корзину вы выкинули? Я поеду, себе заберу", "теперь наполовину леопард. Ну в душе всегда тигра", "Принцесса", "Кристина, а ведь правда, что Геленджик классный курортный город, а рядом ещё есть Кабардинка", "Ужасный лук".

Сообщалось, что известного российского актера Дмитрия Шаракоиса, который сыграл Бориса Левина в сериале «Интерны», госпитализировали в больницу.

Об этом сам 34-летний Шаракоис сообщил у себя в Инстаграм. Он отметил, что его уже месяц мучают сильнейшие головные боли, но сегодня приступ длился четыре часа, поэтому пришлось вызвать скорую помощь.

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