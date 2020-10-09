39-летний комик Гарик Харламов, за разводом которого с актрисой Кристиной Асмус наблюдает вся Сеть, ошарашил новым обращением

Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, записанное в автомобиле (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Похудевший Харламов обратился к фолловерам с важной информацией, связанной с его медиадеятельностью, хотя многие ждут от Гарика объяснений по поводу Асмус.

"Дорогие друзья, информация от первоисточника! "Гусара" сегодня не будет, он выходит с понедельника по четверг, поэтому не получится - сегодня пятница. К сожалению, 7-я серия только в понедельник. Это для поклонников "Гусара". Теперь, что же посмотреть в эту пасмурную пятницу? А посмотреть есть что - новый выпуск Comedy Club! Там есть, с чего поржать. Покайфуйте, давно не выходило нового... И на закуску - "Вечерний Ургант". И мое тело, точнее, антитело будет вместе с Ваней, почти весь состав "Гусара" тоже", - сообщает Харламов на видео, иногда переходя в безудержный крик, чем напугал некоторых своих поклонников.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное и услышанное:

"И на закуску - Вечерний Ургант"! Уже людей жрать начал?"

"😂Ургант чёрт, его смотреть не буду 😂 за Камеди Клаб спасибо 👏"

"Вы такой естественный в гусаре, очень хорошая игра🤩"

"Почему Петросяна в камеди клаб не берете??? Эфира не хватает?"

"У тебя хороший музыкальный вкус!"

"Я правильно понимаю вы взяли хороший фильм "Кейт и Лео" и сделали из него нехороший сериал "Гусар"?"

"Похудел"

"От Души Гарик, зонтик не забудь🤣"

"Не кричи так Гарик, чутка с ложку не даванул😂"

Напомним, что разведенный Харламов ошеломил резким похудением и новым образом: «Похорошел, помолодел прям».

Как сообщала Politeka, Харламова после развода с Амсус застукали за срамным занятием, сеть кипит: «Дожился…».

Также Politeka писала, что разведенного Гарика Харламова жестко осадили за пошлую роль, сеть кипит: «После первой серии подташнивало».