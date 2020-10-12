Курс валют в Україні 12 жовтня змінить траєкторію руху, долар після тривалого подорожчання різко обвалиться

Про це свідчить прогноз НБУ, передає Politeka.

Стодоларова купюра зі старту впаде на міжбанку на 7,38 грн. До середини останнього робочого дня валюта вже опустилася до 2821 грн, але гривня вирішила її «дотиснути».

Євро також подешевшає, хоча і мінімально. За одну купюру доведеться віддати на 0,008 грн менше.

Курс валют в Україні 12 жовтня буде виглядати так:

100 доларів – 2820,90 грн;

100 євро - 3327,91 грн.

Російський рубль Гривня і далі буде утримувати внизу. Десять одиниць з країни-агресора можна буде купити за 3,6545 грн.

До цього ми розповідали, що в останні місяці 2020 року курс гривні може опуститися до 29 за Долар США, що стало б найнижчою позначкою з 2015 року.

Підкреслюється, що головною причиною падіння гривні стали затримки з кредитними надходженнями від міжнародних партнерів.

За розрахунками аналітиків, за підсумками цього року українська валюта втратить близько 18% своєї вартості. Причинами називають відтік іноземного капіталу з місцевих облігацій і збільшення витрат на соціальні потреби.

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