Курс гривны к концу года ждет падение из-за роста спроса на валюту

В последние месяцы 2020 года курс гривны может опуститься до 29 за доллар США, что стало бы самой низкой отметкой с 2015 года. Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на опрос Reuters.

Подчеркивается, что главной причиной падения гривны стали задержки с кредитными поступлениями от международных партнеров.

По расчетам аналитиков, по итогам этого года украинская валюта потеряет около 18% своей стоимости. Причинами называют отток иностранного капитала из местных облигаций и увеличение расходов на социальные нужды.

Подчеркивается, что еще в начале года курс гривны по отношению к доллару держался на отметке в 23,7, а сейчас он упал до 28,3.

В свою очередь, директор казначейства Идея Банка Ярослав Кабин рассказал Українським Новинам, что девальвация гривны связана с ростом спроса на валюту, который, в свою очередь, объясняется неопределенностью по сотрудничеству с МВФ и большим дефицитом бюджета. Так, аналитики видят четкую связь между новостями о возможных проблемах с получением транша МВФ и ростом курса доллара.

«Поэтому в ближайшие пару недель мы ожидаем на курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD», - заявил Кабин.

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