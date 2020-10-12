Курс валют в Украине 12 октября сменит траекторию движения, доллар после продолжительного подорожания резко обвалится
Стодолларовая купюра со старта рухнет на межбанке на 7,38 грн. К средине последнего рабочего дня валюта уже опустилась до 2821 грн, но гривна решила ее «дожать», сообщает Politeka.
Евро также подешевеет, хотя и минимально. За одну купюру придется отдать на 0,008 грн меньше.
Курс валют в Украине 12 октября будет выглядеть так:
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100 долларов – 2820,90 грн;
100 евро – 3327,91 грн.
Российский рубль гривна и дальше будет удерживать внизу. Десять единиц из страны-агрессора можно будет купить за 3,6545 грн.
Как сообщалось до этого, вплоть до конца этого года гривна может неожиданно "прогнуться" под доллар, остановившись на отметке в 29 грн за один "вечнозеленый". Это наиболее низкая отметка, начиная с 2015-го.
Основной причиной такого прогноза эксперты называют задержку с кредитными поступлениями, которые нам обещали международные партнеры.
Согласно данным аналитиков, гривна может потерять вплоть до 18% от своей общей стоимости. Среди причин - отток иностранного капитала, а также увеличение расходной нагрузки из-за социальных нужд украинцев.
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