Курс валют в Украине 12 октября сменит траекторию движения, доллар после продолжительного подорожания резко обвалится

Стодолларовая купюра со старта рухнет на межбанке на 7,38 грн. К средине последнего рабочего дня валюта уже опустилась до 2821 грн, но гривна решила ее «дожать», сообщает Politeka.

Евро также подешевеет, хотя и минимально. За одну купюру придется отдать на 0,008 грн меньше.

Курс валют в Украине 12 октября будет выглядеть так:

100 долларов – 2820,90 грн;

100 евро – 3327,91 грн.

Российский рубль гривна и дальше будет удерживать внизу. Десять единиц из страны-агрессора можно будет купить за 3,6545 грн.

Как сообщалось до этого, вплоть до конца этого года гривна может неожиданно "прогнуться" под доллар, остановившись на отметке в 29 грн за один "вечнозеленый". Это наиболее низкая отметка, начиная с 2015-го.

Основной причиной такого прогноза эксперты называют задержку с кредитными поступлениями, которые нам обещали международные партнеры.

Согласно данным аналитиков, гривна может потерять вплоть до 18% от своей общей стоимости. Среди причин - отток иностранного капитала, а также увеличение расходной нагрузки из-за социальных нужд украинцев.

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