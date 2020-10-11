Голлівудська актриса Дженніфер Еністон розповіла про поповнення в родині

Зірка, у якої немає дітей, здивувала публіку новиною, передає Politeka.net. Відомо, що красуня завела собі кілька улюбленців, яким дарує всі свої найтепліші почуття.

Однак знаменитість всього кілька хвилин тому в своєму Instagram розповіла про поповнення. Красуня взяла додому ще одне цуценя. Артистка зняла кумедне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах пухнаста крихітка заснула, лежачи на дивані. Ймовірно, щеня відрубилося під час ігор, так як в зубах стирчала іграшка.

"👋 🏼Привіт! Я хотіла б представити вам нового члена нашої ... сім'ї ... це (дуже втомлений) лорд Честерфілд. Він швидко вкрав моє серце. Величезне спасибі ... за неймовірну роботу, яку Ви робите. Вдячна, що Ви так дбаєте про цих врятованих і знайшли їм будинки", - написала Джен.

Всього за 10 хвилин пост отримав понад 700 переглядів і багато коментарів.

"Так мило. Спасибі, адже ви сприяєте тому, щоб люди брали з притулків", " Ухти! Це приголомшливо! ✨ ✨ ✨ ", «Дженніфер, він такий милий. 😍 ", "Ура! Дякую, що завела цуценя❤️", "Ууууу» «" вітаю! Він чудо», «Красунчик!!",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон позувала в сірій піжамі на м'якому дивані. Акуратний поясок підкреслив талію, а виріз був зовсім скромним.

На обличчі у зірки була тканинна маска. Образ доповнили аксесуари.

Артистка тримала в руці келих з шампанським, а іншу руку поклала до губ, ніби збираючись послати повітряний поцілунок.

Нагадавши, 51-річна Еністон скоро стане мамою, народить найближчим часом: "розплакалася, коли...".

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