Знаменитые актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон – одна из любимых пар Голливуда

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу в Instagram сообщества "Звездный путь".

Так стало известно, что недавно произошло воссоединение знаменитостей, правда, пока что лишь для совместного чтения сценария.

"51-летняя Дженнифер Энистон и 56-летний Брэд Питт воссоединились через Zoom для читки сценария комедии "Крутые времена в "Риджмонт Хай". По сценарию, примерно в середине фильма есть сцена, где Брэд мастурбирует в ванной, представляя героиню Энистон, которая находится у бассейна.

"Привет, Брэд. Ты знаешь, я всегда считала тебя милым. Ты такой сексуальный. Подойдешь ко мне?" - чувственно произносит свой текст Дженнифер", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в фильме озвучивается история о группе подростков, которые учатся в Южной Калифорнии, пытаются быть взрослыми и справиться с проблемами переходного возраста.

В сети по-разному отреагировали на эту новость, некоторые пользователи не скрывают своей радости, другие отмечают, что знаменитости заметно постарели.

"Постарели конечно , хоть и классные 😮💋😍👍 Люди давно развелись.Но оказываются вместе.Ну прям🤣🤣🤣 Постаріли капец Бред🔥🔥🔥🔥", – пишут люди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💫Зірковий шлях💫 (@zirkovyi_shlyah) 18 Сен 2020 в 2:31 PDT

Politeka писала о том, что в сети всплыли новые подробности роскошной свадьбы Брэда Питта и Дженнифер Энистон, которую они сыграли еще 20 лет назад. Знаменитая голливудская пара узаконила свои отношения 29 июля 200 года. Торжество было закрытым, однако в отличие от многих других звезд Питт и Энистон не стали делать из него тайну и пригласили на праздник многих известных людей.

Сайт британского журнала Grazia поделился новыми подробностями праздника. Так, свадьба проходила на скале в калифорнийском Малибу и обошлась паре в миллион долларов. Ради того, чтобы сделать этот день максимально особенным, влюбленные арендовали пять акров земли с видом на Тихий океан. При этом они сделали все, чтобы оградить себя от нежелательного внимания прессы.

Напомним, коварная Джоли собирается уничтожить Питта любым способом.

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