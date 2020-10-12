Погода в Україні 12 жовтня проявить себе з не найкращого боку, дощі накриють "улюблені" регіони

Про це свідчить прогноз синоптиків, передає Politeka.

На Західній Україні очікуються дощі, хоча тут пощастить жителям Рівненської та Чернівецької областей. Стовпчик термометра у світлий час доби прогріється до 15-19 градусів, а вночі їх змінять «комфортні» 9-12 тепла.

На півночі українцям пощастить більше, оскільки дощі їх "обійдуть стороною". На вулиці очікується 17-21 тепла вдень і близько 10-13 за Цельсієм вночі.

У центральних областях також без дощів, хоча можлива невелика хмарність. На вулиці вдень буде 17-22 градуси вище нуля. Вночі прогнозується від 9 до 12 за Цельсієм.

Найтепліше буде на півдні: відсутність дощів дасть повітрю можливість прогрітися до 20-24 тепла. Вночі ж синоптики прогнозують від 13 до 16 тепла.

На Сході сьогодні буде від 20 до 22 градусів за Цельсієм. Вночі різко похолодає: від 10 до 14 вище нуля.

Жителів Києва та області синоптики Укргідрометцентру порадували, адже повітря прогріється до 20-22 тепла. Вночі суттєво похолодає: очікується від 10 до 13 тепла.

Нагадавши, осінь різко змінить настрій, дощі атакують нові області: кому не пощастить з погодою.

Як повідомляла Politeka, бабине літо знову порадує українців, але пощастить не всім: які області під ударом дощів.

Також Politeka писала, що бабине літо і дощі з туманами: погода розділить Україну, кому пощастить більше за інших.