В ближайшее время погода в Украине резко изменится и на смену теплой осени придут холода

Как сообщает УНИАН, соответствующий прогноз на третью декаду октября озвучили синоптики.

По их данным, температура начнет резко падать сразу после праздника Покровы, и уже через неделю в Украину придут первые заморозки.

Тем не менее в ближайшую неделю погода продолжит оставаться теплой и солнечной. Дожди возможны в основном только на Севере и Западе страны.

Температура пойдет на спад после 14 октября, а к 20 числу похолодание придет во всю Украину. Первыми прочувствуют на себе заморозки жители западных и северных областей, а с 24 октября заморозки придут и в остальные регионы за исключением Юга.

В свою очередь, синоптики в прогнозе на сайте Gismeteo сообщают, что заморозки придут в Чернигов, Житомир, Тернополь и Суммы 19 октября, а в Киев, Харьков, Луганск, Донецк и Полтаву - 20 октября.

Также синоптики сообщают, что в последние десять дней октября средняя температура составит около +10 градусов.

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Так, украинские синоптики зимой 2020-2021 года обещают теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. По словам экспертов, сохранятся тенденции прошлых лет: сокращение продолжительности зимы и возможные ледяные дожди.

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