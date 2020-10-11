Відома українська модель Міла Кузнєцова показала себе, заінтригувавши красенем

На фото Міла здалася в шикарному рожевому комбінезоні з величезним декольте. Поруч можна побачити невідомого чоловіка в білих кросівках і синьому костюмі, а образ доповнив білою сорочкою. Кузнєцова стояла в обнімку з красенем, не соромилася показувати свої апетитні форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже півтори тисячі лайків і написали коментарі:

"Я просто в захваті від твого зовнішнього вигляду", "я впевнена що ти там була зіркою, найкрасивіша", " який у тебе гарний образ. Виглядаєш бомбезно", " класна фотка!! Мила ти як завжди красуня", "Мила, ти як завжди шикарно виглядаєш"," Мила !! ви просто супер ефектно виглядаєте", "Ти просто чудово виглядаєш, образ супер", "Ти виглядаєш просто приголомшливо, дуже красива".

Повідомлялося, що українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, влаштувала стрибки на батуті в декольте перед багатомільйонною публікою.

"Кайфонула) дуже смішний номер вийшов) спасибі за компліменти", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста не змогла приховати змін у зовнішності

Також Politeka писала, що українка з 13-м розміром бюста звела з розуму зірок "Дизель-шоу" своїм багатством в декольте

А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром засунула Олю Полякову на другий план своїм декольте



