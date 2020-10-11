Популярна модель Ельза Хоск з Victoria's Secret, яка зараз знаходиться на другому триместрі вагітності, засвітила свій животик

Зірка нещодавно розповіла, що вагітна і регулярно балує своїх шанувальників несподіваними знімками, повідомляє Politeka.net. Цього разу модель опублікувала серію знімків в толстовці і джинсах, ймовірно, для вагітних.

Пекуча блондинка похвалилася невеликим животиком, задерши кофту.

Грайлива модель без сорому продемонструвала фігуру з усіх вигідних ракурсів.

Крім того, що красуня показала вигляд збоку, вона також демонструвала ефектний вигляд ззаду в зовсім нетісних джинсах.

Зі спини фігура зірки виглядає просто ідеальною, ніби Хоск зовсім не вагітна.

"Трохи про вагітність 💙", - підписала пости модель.

Майже за годину обидві публікації зібрали близько 60 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі відзначали, що незважаючи на вагітність зірка, дуже гаряча і її чоловікові дуже пощастило з такою красунею.

"Боже мій! Ти найкрасивіша вагітна жінка, яку я тільки бачив", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ельза Хоск постала в облягаючому топіку на одній бретельці.

Тонка тканина обтягнула невеликі оголені груди, що було видно по випираючим ознакам.

Довжина топіка була зовсім короткою, завдяки чому можна помилуватися стрункою талією і пружним животом.

Раніше ми писали, що Ельза Хоск попозувала в ліжку. Володарка розкішної фігури витончено сіла на ліжко, тримаючи в руках книгу.

Невеликі груди, пружні сідниці, струнка талія і ніжки моделі нікого не можуть залишити байдужими.

Фанати написали багато хороших повідомлень на адресу моделі.

Нагадаємо, що гаряча Ельза Хоск прямо в поле показала, чим підкорює чоловіків: "Ого, це мій рай".

Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск спантеличила позою в міні-сукні: "королівський стиль».

Також Politeka писала, що Ельза Хоск похвалилася пікантними кадрами у ванній: "Ангел!».