Популярна модель Ельза Хоск з Victoria's Secret, яка зараз знаходиться на другому триместрі вагітності, засвітила свій животик 

Зірка нещодавно розповіла, що вагітна і регулярно балує своїх шанувальників несподіваними знімками, повідомляє Politeka.net. Цього разу модель опублікувала серію знімків в толстовці і джинсах, ймовірно, для вагітних.

Пекуча блондинка похвалилася невеликим животиком, задерши кофту. 

Грайлива модель без сорому продемонструвала фігуру з усіх вигідних ракурсів. 

Крім того, що красуня показала вигляд збоку, вона також демонструвала ефектний вигляд ззаду в зовсім нетісних джинсах.

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Зі спини фігура зірки виглядає просто ідеальною, ніби Хоск зовсім не вагітна. 

"Трохи про вагітність 💙", - підписала пости модель. 

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some pregnancy swag 💙

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Майже за годину обидві публікації зібрали близько 60 тисяч лайків і багато коментарів. 

Користувачі мережі відзначали, що незважаючи на вагітність зірка, дуже гаряча і її чоловікові дуже пощастило з такою красунею. 

"Боже мій! Ти найкрасивіша вагітна жінка, яку я тільки бачив", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ельза Хоск постала в облягаючому топіку на одній бретельці. 

Тонка тканина обтягнула невеликі оголені груди, що було видно по випираючим ознакам. 

Довжина топіка була зовсім короткою, завдяки чому можна помилуватися стрункою талією і пружним животом. 

Раніше ми писали, що  Ельза Хоск  попозувала в ліжку. Володарка розкішної фігури витончено сіла на ліжко, тримаючи в руках книгу. 

Невеликі груди, пружні сідниці, струнка талія і ніжки моделі нікого не можуть залишити байдужими.

Фанати написали багато хороших повідомлень на адресу моделі. 

Нагадаємо, що гаряча Ельза Хоск прямо в поле показала, чим підкорює чоловіків: "Ого, це мій рай".

Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск спантеличила позою в міні-сукні: "королівський стиль».

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