Популярная модель Эльза Хоск из Victoria’s Secret, которая сейчас находится на втором триместре беременности, засветила свой животик

Звезда недавно рассказала, что беременная и регулярно балует своих поклонников неожиданными снимками, сообщает Politeka.net. В этот раз модель опубликовала серию снимков в толстовке и джинсах, вероятно, для беременных.

Жгучая блондинка похвасталась небольшим животиком, задрав кофту.

Игривая модель без стеснения продемонстрировала фигуру со всех выгодных ракурсов.

Кроме того, что красотка показала вид сбоку, она также демонстрировала эффектный вид сзади в совсем нетесных джинсах.

Со спины фигура звезды выглядит просто идеальной, будто Хоск вовсе не беременная.

"Немного о беременности 💙", - подписала посты модель.

Почти за час обе публикации собрали около 60 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети отмечали, что несмотря на беременность звезда, очень горяча и ее мужу очень повезло с такой красоткой.

"Боже мой! Ты самая красивая беременная женщина, которую я только видел", - написал один из поклонников.

Напомним, Эльза Хоск предстала в облегающем топике на одной бретельке.

Тонкая ткань обтянула небольшую обнаженную грудь, что было видно по выпирающим признакам.

Длина топика была совсем короткой, благодаря чему можно полюбоваться стройной талией и упругим животом.

Ранее мы писали, что Эльза Хоск попозировала в кровати. Обладательница роскошной фигуры изящно села на постель, держа в руках книгу.

Небольшая грудь, упругие ягодицы, стройная талия и ножки модели никого не могут оставить равнодушными.

Фанаты написали много хороших сообщений в адрес модели.

Напомним, что горячая Эльза Хоск прямо в поле показала, чем покоряет мужчин: "Ого, это мой рай".

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск озадачила позой в мини-платье: «Королевский стиль».

Также Politeka писала, что Эльза Хоск похвасталась пикантными кадрами в ванной: «Ангел!».