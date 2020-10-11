Онука легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала себе в незвичайному ракурсі
На фото Боярська показала себе кросівках без шкарпеток і коротких шортиках. Образ Катерина доповнила розстебнутим піджаком і чорним топом. Волосся у дівчини було розпущеним. Онука актора в кріслі задерла ноги, позуючи перед фотографом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Упс", - підписала фото красуня.
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Фанати поставили понад 200 лайків і написали коментарі:
"Супер", " Ну так, спокусливі ніжки. А погляд вабливий, привабливий, прямо гіпнотизує", "ніжки чарівні", "Бомба".
Повідомлялося, що онука російського актора Михайла Боярського Катерина похвалилася бездоганною фігурою під час «розборок» з хлопцем.
Так, красуня опублікувала кліп під назвою «погана дівчинка». На ньому знаменитість влаштовує "розборки" з молодою людиною.
Ми писали, що онука легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина влаштувала спекотні танці в пікантному вбранні.
"Королева попа", - коротко йдеться в повідомленні.
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