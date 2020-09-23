Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина поразила поклонников, показавшись в черном мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах внучка Боярского показывается в черном мини-платье, которое эффектно подчеркивает ее грудь шестого размера. При этом красотка выбрала для показа красный приглушенный свет, а поверх ролика наложила фильтр в виде небольших рожков.

Сама внучка Боярского при этом ничего не говорит, лишь загадочно улыбаясь на камеру. Однако поклонников она избавила от возможности что-либо сказать, опубликовав ролик у себя в Сторис.

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Так, красотка танцует в спальне в пикантном топе, который эффектно подчеркивает ее прелести шестого размера, а также штанах телесного цвета. Несмотря на то, что красотка никак не подписала кадры, а лишь оставила хештеги, ее поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного. Об это свидетельствуют комментарии под опубликованным кадрами.

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