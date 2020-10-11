Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписують роман з Бредом Піттом, продовжує радувати фанатів новими образами

На кадрі Ніколь гуляла по вулиці в кофтині, капелюшку, штанях і черевиках, швидше за все, берцах. Образ Потуральскі доповнила сумочкою на ланцюжку. На першому фото дівчина просто стояла боком, а на другому замахнулася рукою і сміялася, демонструючи бездоганну посмішку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Щасливий недільний настрій", - підписала фотографію зірка.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я люблю підгонку", " ти завжди на духу!", "Звідки твоя капелюх?", "Найкрутіша ципочка, яку я знаю", " Насолоджуйтесь своїм чоловічим ..", "Хто може тебе судити, хун? Жадний. Ніхто!", "Улюблена леді", " друга картинка дуууже класна !! Як ти виглядаєш щасливою", " красиві картинки і посмішка красуня!", "Красива дівчина"," і тобі рада", " сподіваюся, у тебе відмінне неділю?".

Повідомлялося, що відома модель Ніколь Потуральскі не перестає вражати своїх передплатників красою.

Так, Ніколь опублікувала в соціальній мережі Instagram знімок, на якому позує без грама макіяжу на обличчі. Однак дівчину прикрашають чиста і здорова шкіра, довге шовковисте волосся, які буквально світяться здоров'ям, і теплота в очах.

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