Известная голливудская актриса Анджелина Джоли восхитила пышной красотой на светском мероприятии

Как передает Politeka.net, на самой популярной фан-странице актрисы в Инстаграм появился архивный снимок, на котором Джоли светилась от счастья и красоты. Как известно, сама актриса не ведет Инстаграм, поэтому вместо нее поклонников радуют ее фанаты.

На фото звезда предстала в весьма откровенном платье, из которого выглядывала ее пышная грудь. Прелести так и норовили выпрыгнуть наружу. Стоит отметить, что фото сделано до того, как Джоли сильно похудела и превратилась в ходячий скелет.

Поклонники актрисы бурно отреагировали на старый снимок, оставив под ним массу положительных отзывов.

«Анджелина, если возможно, ты выглядишь еще красивее», «Особенно красивая девушка», «Сестра возьми меня на усыновление. Я был бы очень хорошим мальчиком», «Королева», «Красиво», «Красивое тело и душа тоже», «Красивое среди прекрасного», «ты красивая, тебе нет равных в мире», - пишут пользователи сети.

Тем временем, в сеть просочились слухи о том, что Джоли нашла повод не давать своему экс-супругу Брэду Питту видится с детьми. Отмечается, что Джоли «посадила» Питта на карантин по приезду из Европы. Актриса объясняет это мерами безопасности, но инсайдеры отмечают, что дело в желании Джоли насолить бывшему.

Напомним, что Анджелина Джоли прямо на улице засветила формы без нижнего белья: "Такая горячая".

Как сообщала Politeka, роскошная Джоли в изумрудном платье показала истинное счастье: Питт не мог не влюбиться.

Также Politeka писала, что 15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры: выросла девочка.