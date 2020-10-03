Модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с актером Брэдом Питтом, покрасовалась перед зеркалом в очень интересном наряде
27-летняя красотка, покорившая сердце голливудской знаменитости, примерила брюки и верх от бикини в одной расцветке, передает Politeka.net.
В сториз своего Инстаграма девушка поделилась видео, на котором демонстрирует необычный образ. Как видно, запись сделана в спальне или отельном номере. Модель позирует в лифчике от бикини, а также брюках светло-голубого цвета с синими пятнами. Интересно, что свой наряд красотка дополнила белыми носками.
На кадрах все же нельзя не отметить подтянутую фигуру Николь и ее плоский живот. Перед подписчиками красотка позирует абсолютно без макияжа, а ее волосы собраны в хвост.
"Вторая Волочкова": Никитюк нагишом устроила жаркую фотосессию у чана, едва не засветив лишнее
«Люди, это возраст уже»: Кошевой из «Квартал 95» неприятно удивил переменами во внешности
Ани Лорак в подвенечном платье растаяла в объятиях Лазарева: "Хорошо смотрятся"
Каменских спустила платье, показав всем свои достоинства в горчичном бикини: "Вообще не как у Ким"
Мало кто знает, что Николь родилась в Германии, в городе Бергкамен, 2 января 1993 года. Немка по национальности имеет польские корни, отсюда и интересная фамилия. Известно, что ее бабушка и дедушка живут в Северном Рейне – Вестфалии.
О карьере модели она грезила с детства. Когда подружки лепили куличи и играли в салки, чертила мелом по земле линии и ходила по ним, представляя, что выступает на подиуме.
Однако в школе Николь захотела стать биологом, поскольку ее очень привлекала морская фауна. Но все решил случай.
В 13 лет в парижском Диснейленде, куда родители привезли девочку, ее увидел модный агент и предсказал ей большой будущее на подиумах.
В 2006 году она вместе с мамой переехала в Берлин, где и начался ее путь к славе.
Информация о романе модели с Брэдом Питтом облетела таблоиды в августе этого года. Пару успели сфотографировать вместе в аэропорту Ле-Кастейе. Оба пытались не раскрывать личности — надели головные уборы, медицинские маски и очки.
Все в один голос говорят о схожести Николь с бывшей женой Питта Анджелиной Джоли: такие же пухлые губы, пронзительный взгляд, точеная фигура.
У Николь есть семилетний сын Эмиль от брака с 68-летнимнемецким ресторатором Роландом Мэри, с которым модель развелась.
Потуральски свободно говорит на пяти языках и продолжает осваивать новые.
Напомним, Питт променял Джоли и Энистон на молодую модель, детали бурного романа: "Как влюбленные подростки...".
Как сообщала Politeka, роман Брэда Питта с молоденькой моделью заставил Джоли понервничать.
Также Politeka писала, что всплыла пикантная правда о молодой любовнице Брэда Питта и ее 68-летнем муже: "Николь все еще...".