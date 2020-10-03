Модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с актером Брэдом Питтом, покрасовалась перед зеркалом в очень интересном наряде

27-летняя красотка, покорившая сердце голливудской знаменитости, примерила брюки и верх от бикини в одной расцветке, передает Politeka.net.

В сториз своего Инстаграма девушка поделилась видео, на котором демонстрирует необычный образ. Как видно, запись сделана в спальне или отельном номере. Модель позирует в лифчике от бикини, а также брюках светло-голубого цвета с синими пятнами. Интересно, что свой наряд красотка дополнила белыми носками.

На кадрах все же нельзя не отметить подтянутую фигуру Николь и ее плоский живот. Перед подписчиками красотка позирует абсолютно без макияжа, а ее волосы собраны в хвост.

Мало кто знает, что Николь родилась в Германии, в городе Бергкамен, 2 января 1993 года. Немка по национальности имеет польские корни, отсюда и интересная фамилия. Известно, что ее бабушка и дедушка живут в Северном Рейне – Вестфалии.

О карьере модели она грезила с детства. Когда подружки лепили куличи и играли в салки, чертила мелом по земле линии и ходила по ним, представляя, что выступает на подиуме.

Однако в школе Николь захотела стать биологом, поскольку ее очень привлекала морская фауна. Но все решил случай.

В 13 лет в парижском Диснейленде, куда родители привезли девочку, ее увидел модный агент и предсказал ей большой будущее на подиумах.

В 2006 году она вместе с мамой переехала в Берлин, где и начался ее путь к славе.

Информация о романе модели с Брэдом Питтом облетела таблоиды в августе этого года. Пару успели сфотографировать вместе в аэропорту Ле-Кастейе. Оба пытались не раскрывать личности — надели головные уборы, медицинские маски и очки.

Все в один голос говорят о схожести Николь с бывшей женой Питта Анджелиной Джоли: такие же пухлые губы, пронзительный взгляд, точеная фигура.

У Николь есть семилетний сын Эмиль от брака с 68-летнимнемецким ресторатором Роландом Мэри, с которым модель развелась.

Потуральски свободно говорит на пяти языках и продолжает осваивать новые.

Напомним, Питт променял Джоли и Энистон на молодую модель, детали бурного романа: "Как влюбленные подростки...".

Как сообщала Politeka, роман Брэда Питта с молоденькой моделью заставил Джоли понервничать.

Также Politeka писала, что всплыла пикантная правда о молодой любовнице Брэда Питта и ее 68-летнем муже: "Николь все еще...".