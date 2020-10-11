Британський принц Вільям розлучився з Кейт Міддлтон і розкрив подробиці тільки зараз

Королівська сім'я принца Вільяма і Кейт Міддлтон виглядає ідеальною, але розкрилися подробиці їх розриву відносин, повідомляє Politeka.net. Як виявилося, пара, як і всі інші, теж не розуміла один одного.

У 2007 році обом довелося розійтися через розбіжності, це був важкий період. Варто відзначити, що Кейт і Вільям розійшлися за чотири роки до шлюбу, в 2011 році.

Видання Washington Post, пославшись на новий біографічний роман «Битва братів» Роберта Лейсі, що розповідає історію життя Вільяма і Гаррі, розкрило деталі події.

Навесні того року принц подзвонив Кейт, коли вона працювала у відділі аксесуарів в магазині Jigsaw. У книзі говориться, що Вільям був не впевнений у майбутньому з Міддлтон.

Дівчина відповіла на дзвінок, Зайшовши в таємну робочу кімнату, де провела більше години на самоті. Невідомо, як довго Вільям розмовляв з Кейт, говорять про розставання. Можливо недовго і дівчина весь інший час просто намагалася прийти в себе.

Через пару місяців після розставання, Вільям знову завоював серце красуні. Згадуючи ту нещасливу розмову Міддлтон вимовила:"ти дізнаєшся про себе те, чого, можливо, не усвідомлював раніше".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали кілька підприємств у Лондоні, на одному з яких і поділилися новинами з життя Луї.

У центрі зайнятості подружжю розповіли, що можна пройти стажування на екскаваторах для підвищення кваліфікації,

"Діти, особливо Луї, хотіли б прийти і подивитися на це, побачити екскаватори, вони люблять це", - сказав він.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон проігнорувала зустріч з Маркл, спливли нові деталі конфлікту: "була розчарована...".

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