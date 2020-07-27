Конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон мог прекратиться в один момент

Об этом пишет таблоид Mail on Sunday.

По информации инсайдеров, Меган Маркл отвергла инициативу Кейт Миддлтон относительно примирения после длительного конфликта.

Кейт, которая до сих пор упоминалась в СМИ как миротворец между внуками королевы Елизаветы, на самом деле никогда не старалась подружиться с Меган Маркл.

Более того, у герцогинь не было никаких общих интересов. В начале отношений Кейт, действительно, старалась заслужить расположение новой родственницы и даже готовила ей веганские блюда. Но заслужить расположение Меган ей не удалось.

«Они изо всех сил пытались сохранить вежливость, но не имели ровным счетом ничего общего, кроме того, что жили в Кенсингтонском дворце», - говорится в книге, которая посвящена жизни Маркл и принца Гарри.

По словам инсайдеров, как-то раз Кейт Миддлтон и Меган Маркл одновременно вышли из дворца, чтобы отправиться за покупками в одинаковый супермаркет. Жена Уильяма, увидев Маркл, демонстративно села в свой Range Rover, оставив невестку в одиночестве стоять на улице.

Масло в огонь подливали и королевские придворные, которые всеми силами пытались поссорить Маркл и Миддлтон: строили козни и плели интриги вокруг герцогинь.

И однажды Кейт Миддлтон, в знак примерения, подарила Меган Маркл роскошный букет цветов. Но жена принца Гарри не оценила такой жест, дав недвусмысленно понять, что цветов для завершения конфликта недостаточно.

Напомним, что Маркл окончательно разругалась с Миддлтон

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