Конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон мог прекратиться в один момент

Об этом пишет таблоид Mail on Sunday.

По информации инсайдеров, Меган Маркл отвергла инициативу Кейт Миддлтон относительно примирения после длительного конфликта.

меган маркл, кейт миддлтон, скрин

Кейт, которая до сих пор упоминалась в СМИ как миротворец между внуками королевы Елизаветы, на самом деле никогда не старалась подружиться с Меган Маркл.

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Более того, у герцогинь не было никаких общих интересов. В начале отношений Кейт, действительно, старалась заслужить расположение новой родственницы и даже готовила ей веганские блюда. Но заслужить расположение Меган ей не удалось.

«Они изо всех сил пытались сохранить вежливость, но не имели ровным счетом ничего общего, кроме того, что жили в Кенсингтонском дворце», - говорится в книге, которая посвящена жизни Маркл и принца Гарри.

По словам инсайдеров, как-то раз Кейт Миддлтон и Меган Маркл одновременно вышли из дворца, чтобы отправиться за покупками в одинаковый супермаркет. Жена Уильяма, увидев Маркл, демонстративно села в свой Range Rover, оставив невестку в одиночестве стоять на улице.

принц уильям, кейт миддлтон, скрин

Масло в огонь подливали и королевские придворные, которые всеми силами пытались поссорить Маркл и Миддлтон: строили козни и плели интриги вокруг герцогинь.

И однажды Кейт Миддлтон, в знак примерения, подарила Меган Маркл роскошный букет цветов. Но жена принца Гарри не оценила такой жест, дав недвусмысленно понять, что цветов для завершения конфликта недостаточно.

Напомним, что Маркл окончательно разругалась с Миддлтон

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