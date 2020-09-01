Меган Маркл сильно нервничала перед первой встречей с Кейт Миддлтон

Об этом пишет таблоид The Sun.

Впервые Меган Маркл познакомилась с членами королевской семьи в ноябре 2016 года.

Но тогда звезду Голливуда представили лишь старшему сыну принцессы Дианы. В этот вечер на встречу должна была прийти и Кейт Миддлтон

Будущая супруга принца Гарри, как утверждают королевские биографы, огорчилась из-за того, что ей не удалось познакомиться с Кейт Миддлтон.

Дело в том, что герцогиня Кембриджская попросту проигнорировала запланированную встречу и осталась с детьми в своем поместье.

«Она была сильно разочарована, что не встретилась с Кейт. В то время как Меган позвали в апартаменты пары в Кенсингтонском дворце, Кэтрин вместе с детьми находилась в поместье в Норфолке недалеко от Сандрингема. Но хорошо поладив с братом Гарри, Маркл больше не думала об этом», — утверждают осведомленные источники.

Тогда Меган, Гарри и Уильям пили чай на кухне, расположенной в самом центре их дома в Кенсингтонском дворце, вдали от персонала, но звезда Голливуда все равно нервничала из-за Кейт.

«Меган нервничала во время первой встречи с принцем Уильяма — не только потому, что он старший брат Гарри, защищающий его, но и будущий король. Она ожидала, что он захочет узнать все о ней и об ее намерениях», — добавили королевские биографы.

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Меган Маркл рассказала, что ее супруг считает себя приверженцем феминизма, и заявил об этом сразу же после их знакомства.

При этом Меган отметила, что также является феминисткой, оставаясь при этом женственной. То, что эти понятия не исключают одно другого она поняла только с возрастом.

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