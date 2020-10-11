Британский принц Уильям расстался с Кейт Миддлтон и раскрыл подробности только сейчас
Королевская семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон выглядит идеальной, но раскрылись подробности их разрыва отношений, сообщает Politeka.net. Как оказалось, пара, как и все остальные, тоже не понимала друг друга.
В 2007 году обоим пришлось разойтись из-за разногласий, это был тяжелый период. Стоит отметить, что Кейт и Уильям разошлись за четыре года до брака, в 2011 году.
Издание Washington Post, сославшись на новый биографический роман «Битва братьев» Роберта Лейси, рассказывающий историю жизни Уильяма и Гарри, раскрыло детали произошедшего.
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Весной того года принц позвонил Кейт, когда она работала в отделе аксессуаров в магазине Jigsaw. В книге говорится, что Уильям был не уверен в будущем с Миддлтон.
Девушка ответила на звонок, зайдя в тайную рабочую комнату, где провела больше часа в одиночестве. Неизвестно, как долго Уильям разговаривал с Кейт, говорят о расставании. Возможно недолго и девушка все остальное время просто пыталась прийти в себя.
Спустя пару месяцев после расставания, Уильям снова завоевал сердце красотки. Вспоминая тот злополучный разговор Миддлтон произнесла: "Ты узнаешь о себе то, чего, возможно, не осознавал раньше".
Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили несколько предприятий в Лондоне, на одном из которых и поделились новостями из жизни Луи.
В центре занятости супругам рассказали, что можно пройти стажировку на экскаваторах для повышения квалификации,
«Дети, особенно Луи, хотели бы прийти и посмотреть на это, увидеть экскаваторы, они любят это», – сказал он.
Напомним, что Кейт Миддлтон проигнорировала встречу с Маркл, всплыли новые детали конфликта: "Была разочарована...".
Как сообщала Politeka, Миддлтон страдает от жестких запретов во дворце, принц Гарри выдал детали: "Это настоящая тюрьма".
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