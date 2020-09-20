Королевские отпрыски ничем не отличаются от обычных детей, и радости у них такие же

Герцоги Кембриджские являются, пожалуй, самой популярной семьей Великобритании, и каждый новый интересный факт о них становится предметом повышенного внимания

Особенно интересно бритнацам узнавать о детях Кейт Миддлтон и принца Уильяма, коих в семействе три. Совмем недавно жена принца приоткрыла новое увлечение самого младшего ребенка – двухлетнего принца Луи, передает «Экономическая правда».

По информации издания, на неделе герцоги посетили несколько предприятий в Лондоне, на одном ииз которых и поделились новостями из жизни Луи.

Побывав в центре занятости, супруги пообщались, в том числе, и с менеджером одной из строительных компаний Ллойдом Грэммом. Он рассказал Кейт и Уильяму о том, что их фирма предлагает стажировку для повышения квалификации, а также сносит здания в рамках реконструкции района «Слон и Замок» в мегаполисе.

Услышав это, принц Уильям заметил, что это очень понравилось бы младшему сыну.

«Дети, особенно Луи, хотели бы прийти и посмотреть на это, увидеть экскаваторы, они любят это», – сказал он.

В свою очередь Кейт напомнила супругу, что пятилетней Шарлотте это тоже бы понравилось.

Как известно, наследник престола и его жена воспитывают троих детей: семилетнего Джорджа, пятилетнюю Шарлотту и двухлетнего Луи.

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