Герцогиня не рассчитывала на такое будущее

Герцогиню Кейт Миддлтон лишили любимого занятия в королевском дворце

Об этом пишет издание Elle.

Как известно, устав Букингемского дворца был почти полностью переписан после принцессы Дианы.

И с серьезными сложностями пришлось столкнуться герцогине Кейт Миддлтон, чьи права серьезно ущемляет королевский устав.

Один из запретов, который больно ударил по Кейт, коснулся выгула собак. Делом в том, что устав запретил жене принца Уильяма выгуливать своего любимого кокер-спаниеля на живописных аллеях знаменитого Кенсингтонского сада, поскольку именно здесь принцесса Диана обычно бегала трусцой.

Эту подробность раскрыл принц Гарри, который добавил, что из-за запретов в уставе Кейт Миддлтон вынуждена выгуливать своего любимца в скучном частном поле.

«Гарри чувствовал, что Кенсингтонский дворец — это настоящая тюрьма, из которой он отчаянно хотел выбраться» , - рассказал королевский биограф Ингрид Сьюард, которой младший внук Елизаветы II и раскрыл секрет.

Ранее мы рассказывали, как Кейт Миддлтон отшила Меган Маркл.

Маркл слабо понимала, как живет Миддлтон, ведь у супруги принца Уильяма хватало своих забот, и присматривать за американкой у нее просто не было времени и сил.

Маркл требовала дружбы от Кейт Миддлтон, хотя звезду Голливуда и так тепло встретили во дворце.

"Маркл ожидала, что с ней сядут и будут заниматься. Но герцогиня Кембридсжкая очень занятая женщина, Меган восприняла это как личное оскорбление, оставшись без желаемого внимания", - рассказывали ранее в Британии.

Напомним, что конфликт в королевском дворце, Миддлтон жестко отшила Маркл

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