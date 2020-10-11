Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе і розповіла про насолоду

На фото Кумейко стояла на дерев'яному мосту в леопардовому купальнику і окулярах. Зірка задерла одну ніжку і розвернулася боком, демонструючи не тільки ідеальні ніжки, але і п'яту точку. На другому кадру Анастасія вже стояла під душем на тлі сонця. Зірка задерла ногу вище голови а після цього провела рукою по обличчю. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зупинись в одному, насолоджуйся в двох", - написала Анастасія.

Фанати, включаючи Лесю Нікітюк, поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Ух, леопардиця", "Фотка бомба, не вистачає капелюшки", "ці гармати", "дорога", "бомбезна", "це занадто красиво", "яка гаряча булочка", "завжди без зайвих коментарів", "Богиня жіночності, ну дуже красива", "Супер-ноги".

Повідомлялося, що колишня солістка жіночої групи Nikita Анастасія Кумейко вирушила відпочивати в Єгипет і закидала мережу пляжними фото.

Однією з останніх публікацій, що з'явилася в її Instagram стала фотографія, де Анастасія попозувала в чорному купальнику на березі Червоного моря.

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