Экс-солистка группы Nikita Анастасия Кумейко выдала правду о своей бывшей коллеге Даше Астафьевой

Кумейко, которая ныне выступает под псевдонимом DJ NANA, дала развернутое интервью на YouTube-канале "Олицкая", передает Politeka.net.

Певица пожалела свою коллегу по группе Nikita Астафьеву за то, что той так и не удалось реализовать свои амбиции.

"Мне кажется, что это несчастный человек. По причине ее недореализации. Когда ты ставишь заоблачные амбиции, а они не реализуются, тебя еще больше откидывает назад. Развалить коллектив, уйти в сольное плавание и расстаться с продюсером – не думаю, что она построила себе на этом счастье", – заявила Кумейко.

Кроме того, она прошлась не только по профессиональной, но и по личной жизни Астафьевой. DJ NANA сообщила, что артистка с 25 лет мечтала родить ребенка.

"Если на протяжение 10 лет тебе Бог не дает ребенка, значит, ты что-то делаешь не так", – прокомментировала Кумейко.

Ранее мы писали, Астафьева вскружила голову откровенным фото, выставленным в Инстаграм. Девушка соблазнила эротическим снимком, на грани приличия, представ в одних черных трусиках и чулках. Даша растянулась на спинке дивана в томной позе, посветив своими прелестями без зазрения совести.

Поклонникам буквально снесло крышу от такого кадра. Люди поспешили поделиться своими эмоциями в комментариях: "Йошкин кот 🥱", "Сексафон", "О, боги💥💥💥", "🔥🔥🔥🔥🔥 Ой, Даша!!!", "Лю", "Как блин жить, когда есть на столько красивые и уверенные в себе женщины😭😭👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻", "Браво фотографу за то что раскрыл и показал Дашу такой нежной, глубокой и красивой. P.S Мне жаль людей которые видят здесь только siski".

Напомним, что полностью раздетая Астафьева восхитила загаром: "Даша, караул!".

Также Politeka писала, что эффектная Астафьева в кожаном корсете засветила лишнее: "Булочка выпала".