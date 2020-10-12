34-річна російська співачка, зірка проєкту "Дом-2" і телеведуча Ольга Бузова показала ідеальну фігуру перед дзеркалом

Зірка виступила в одному з московських закладів і зізналася, що сумує за турами, передає Politeka.net. Бузова записала кілька сторіз, які стосувалися її виконання.

В одному з відео трохи розпатлана Ольга подякувала глядачам за подаровану енергетику. Співачка зізналася - вона дуже сумує за концертами і мріє, що в майбутньому році все зміниться на краще.

Крім цього, знаменитість зняла себе в своєму сценічному костюмі. Бузова була в короткому топіку з розкльошеними рукавами. Тонка талія і пружний животик - це те, чому не можна відірватися.

Також маленькі шортики обтягнули пружні сідниці артистки. Стрункі ніжки здавалися ще довшими.

Пишна зачіска з кучерявими локонами створювали образ дикої кішки.

"Москва, я готова! А ви?",- написала Бузова.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Нагадаємо, Ольга Бузова постала в чорній косусі, яка відсвічувала на сонці. На голову красуня накинула капюшон.

Також співачка позувала у вузьких джинсах на високій посадці. Чорний поясок підкреслив струнку талію.

Зірка розпустила довге волосся, ймовірно, нарощене, і подивилася вгору, відкривши губи.

Раніше повідомлялося, що Ольга Бузова у парі з олімпійським чемпіоном в танцях на льоду Дмитром Соловйовим є одними з найяскравіших учасників шоу «Льодовиковий період».

Зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram кількома кадрами виступу.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".