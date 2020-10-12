34-річна російська співачка, зірка проєкту "Дом-2" і телеведуча Ольга Бузова показала ідеальну фігуру перед дзеркалом
Зірка виступила в одному з московських закладів і зізналася, що сумує за турами, передає Politeka.net. Бузова записала кілька сторіз, які стосувалися її виконання.
В одному з відео трохи розпатлана Ольга подякувала глядачам за подаровану енергетику. Співачка зізналася - вона дуже сумує за концертами і мріє, що в майбутньому році все зміниться на краще.
Крім цього, знаменитість зняла себе в своєму сценічному костюмі. Бузова була в короткому топіку з розкльошеними рукавами. Тонка талія і пружний животик - це те, чому не можна відірватися.
Також маленькі шортики обтягнули пружні сідниці артистки. Стрункі ніжки здавалися ще довшими.
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Пишна зачіска з кучерявими локонами створювали образ дикої кішки.
"Москва, я готова! А ви?",- написала Бузова.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.
Нагадаємо, Ольга Бузова постала в чорній косусі, яка відсвічувала на сонці. На голову красуня накинула капюшон.
Також співачка позувала у вузьких джинсах на високій посадці. Чорний поясок підкреслив струнку талію.
Зірка розпустила довге волосся, ймовірно, нарощене, і подивилася вгору, відкривши губи.
Раніше повідомлялося, що Ольга Бузова у парі з олімпійським чемпіоном в танцях на льоду Дмитром Соловйовим є одними з найяскравіших учасників шоу «Льодовиковий період».
Зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram кількома кадрами виступу.
Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".
Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".
Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".