Фото говорит само за себя

34-летняя певица и ведущая "Дом-2" Ольга Бузова, которая участвует в шоу "Ледниковый период", поделилась трогательным снимком со своим партнером

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга опубликовала фото со своим партнером по шоу, российским фигуристом Дмитрием Соловьевым. На фото парочка давала интервью журналистам. 31-летний Дмитрий нежно обнимал Ольгу за талию, а она смотрела на него восторженным взглядом и улыбалась.

«Мои хорошие, знаю, что вы нервничали вместе со мной, ведь сегодня вторник, а значит мы выступали с новой программой. Коротко - мы сделали это. И очень хочу, чтобы вы скорее увидели все наши номера. Ведь мы стараемся для вас», - отметила Бузова.

В комментариях поклонники певицы оставили ей массу приятных слов. Некоторые заподозрили артистку в чувствах к Соловьеву. Похоже, парню Бузовой, Даве, пора ревновать.

«Без сомнений все получилось очень хорошо, и номер с таким партнером будет огонь», «Вы так классно вместе смотритесь», «Я заворожен первым номером, очень красиво и талантливо», «Лучшая как всегда», «Айя-яй-яй!!!! Какие влюблённые глаза у вас Ольга», «Как же круто, когда человек покоряет новые высоты и расширяет свои горизонты», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".