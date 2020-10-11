Відомий австрійський співак Томас Нойвірт, який виступає під псевдонімом Кончіта Вурст, показав, як доглядає за собою

На фото Томас показався у футболці. Співак посміхався і демонстрував обличчя, на якому під очима можна побачити патчі. Норвірт був з розпатланим волоссям, а образ доповнив бородою з вусами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Опублікуйте це у своїй стрічці, він сказав ... ну ... @andrekarsai

Щаслива неділя, Буссі

Спасибі за те, що повернув мене", - написав Норвірт.

"Ха-ха, якщо це не порушує інтернет, Я не знаю, що буде", - відповів Андре Карсай.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Милашка", " Доброго ранку, Спляча красуня! Як приємно знову тебе бачити! Я скучив за тобою дуууже! Будь ласка, не залишайте нас більше!", "О, як мила Мей така відповідальність", " так приємно бачити вас знову. Гарної неділі", "добре виглядає, гарної неділі Буссі"," і тобі гарної неділі, красуня! Так приємно знову читати від вас", "Повернулася до джерел".

Ми писали, що 31-річна зірка Євробачення Томас Нойвірт, якого всі знають під псевдонімом Кончіта Вурст, здивував новою зовнішністю.

Так, 31-річний Томас Нойвірт поділився новим знімком зі зйомок популярного в Німеччині шоу "Famemaker".

Нагадавши, переможниця "Євробачення" Кончіта Вурст приголомшила новою зміною в зовнішності

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