Известный австрийский певец Томас Нойвирт, который выступает под псевдонимом Кончита Вурст, показал, как ухаживает за собой

На фото Томас показался в футболке. Певец улыбался и демонстрировал лицо, на котором под глазами можно увидеть патчи. Норвирт был с растрепанными волосами, а образ дополнил бородой с усами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Опубликуйте это в своей ленте, он сказал ... ну ... @andrekarsai

Счастливое воскресенье, Бусси

Спасибо за то, что вернул меня", - написал Норвирт.

"Ха-ха, если это не нарушает интернет, я не знаю, что будет", - ответил Андре Карсай.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Милашка", "Доброе утро, Спящая красавица! Как приятно снова тебя видеть! Я соскучился по тебе оооочень! Пожалуйста, не оставляйте нас больше!", "О, как милая Мэй такая ответственность", "Так приятно видеть вас снова. Хорошего воскресенья", "Хорошо выглядит, хорошего воскресенья Бусси", "И тебе хорошего воскресенья, красавица! Так приятно снова читать от вас", "Вернулась к истокам".

Мы писали, что 31-летняя звезда Евровидения Томас Нойвирт, которого все знают под псевдонимом Кончита Вурст, удивил новой внешностью.

Так, 31-летний Томас Нойвирт поделился новым снимком со съемок популярного в Германии шоу "Famemaker".

Напомним, победительница "Евровидения" Кончита Вурст ошеломила новой переменой во внешности

А еще Politeka писала, что раздетая победительница "Евровидения" Кончита Вурст застыла в объятиях красавчика

Также Politeka сообщала, что обнаженную звезду "Евровидения" Кончиту Вурст застали в объятиях молодого красавца



