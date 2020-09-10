31-летний австрийский певец Томас Нойвирт, выступающий под псевдонимом Кончита Вурст, эпатировал новым образом

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на страницу исполнителя в Instagram

На фотографии знаменитый исполнитель обнажен по пояс, так же, как и другой молодой человек, находящийся сзади.

Юноша обнял певца обеими руками, а сам Кончита Вурст одной рукой трогает себя за шею, а другой - касается подбородка и губ. На головах у молодых людей надеты разноцветные парики.

Также видно, что Вурст не ленится посещать спортивный зал - его тело выглядит просто великолепно.

Поклонники оценили новый образ певца и оставили множество хвалебных комментариев.

Politeka писала, что Кончита Вурст взбудоражил новыми кадрами из клипа. Нарезка из клипа появилась в Инстаграм звезды. В скором времени Томас опубликует клип, в котором он предстанет в образе мужчины. Впрочем, клип будет не менее эпатажным, чем клипы в образе Кончиты Вурст.

На обнародованных кадрах видно, что Томас снимается в клипе с молодым красавцем. Они обнимаются, танцуют и появляются в очень пикантных образах. На одном из кадров Томас прижимается к партнеру всем телом.

Кончита Вурст, показал смелый образ и рассказал о премьере. На кадрах Кончита изначально стоит без одежды и с розовыми волосами. Рядом можно увидеть другого мужчину - Lou Asril, который надел маску из цепей. Пара показала чувственное видео, где заигрывала друг с другом. Они появились в других нарядах: пиджаках и штанах. У Томаса он был расстегнут, поэтому можно легко оценить подтянутое тело знаменитости.

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