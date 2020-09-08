31-летний австрийский певец Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, взбудоражил новыми кадрами из клипа

Как передает Politeka.net, нарезка из клипа появилась в Инстаграм звезды. В скором времени Томас опубликует клип, в котором он предстанет в образе мужчины. Впрочем, клип будет не менее эпатажным, чем клипы в образе Кончиты Вурст.

На обнародованных кадрах видно, что Томас снимается в клипе с молодым красавцем. Они обнимаются, танцуют и появляются в очень пикантных образах. На одном из кадров Томас прижимается к партнеру всем телом.

За час анонс видео посмотрели более 9 тысяч раз. В комментариях артисту оставили массу восторженных отзывов.

«Хорошо, это ожидание - пытка! И вы не облегчите себе задачу с этими подглядками!», «Так круто. А ломать голову над песней еще круче», «Обожаю это видео, Том, и я люблю тебя», «Я живу ради этого, моя Богиня! Ты ооочень потрясающий!», «Спасибо! Очень захватывающе! Очень круто!», «Вот это да!!! Музыка такая стремительная, такая зажигательная, такая возбужденная... Неожиданные боди-танцы... завораживают и интригуют», - пишут пользователи сети.

Кончита Вурст стала победительницей «Евровидения» 2014 года. Звезда была сенсацией конкурса.

Напомним, что Кончита Вурст дерзко расставила ноги в высоких сапогах на шпильке: "настоящая дива".

А еще Politeka писала, что Кончита Вурст распахнула шубу и вызвала восторг дерзким видом: "Порабощающая сила".

Также Politeka сообщала, что Кончита Вурст без рубашки взбудоражила пикантным видео с мужчиной: "Это потрясающе".