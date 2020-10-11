Українська актриса, травесті-діва Монро висловила слова підтримки тим українцям, які вчинили камінг-аут або тільки думають про це

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала нове фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в білій сорочці, з ніжною квіткою лілії в руці. Артистка прикрила їм одне око, загадково глянувши в камеру.

Яскравий макіяж у фіолетових тонах і красиво укладені локони доповнили її розкішний образ.

"Сьогодні Міжнародний день камінг ауту. Тобто усвідомленого вибору людини озвучити всім або ж найближчим свою орієнтацію. Ви можете цього не робити, так як ваша орієнтація і публічне зізнання її - це суто ваш особистий вибір. Але жити відкрито, набагато легше і приємніше, ніж в страху все життя просидіти в шафі 🌈 і навіть якщо після камінг ауту, ваші найближчі від вас відвернуться, пам'ятайте, що ви є у себе 🤗. Ну і я, завжди десь поруч 😉 #невгамоннаямонро", - підписала фото травесті-діва.

Користувачі кинулися коментувати пост, приєднавшись до привітань:

"Красива Монрітта ❤️☀️🍒"

"Ви прекрасні!😻💜"

"Дякую, обожнюємо❤️"

"Вітаю зі святом камінг ауту! Всім бажаю кохання, відкритості, прийняття, розуміння, любові й усвідомленості, звичайно ж.👍👍👍❤️😍❤️😍"

"Як же я вас люблю!! прекрасна Міро! подивилася, Звану вечерю і закохалася!!!Ви Супер)"

Раніше ми повідомляли, кучерява Монро полонила незвичайним чорно-білим фото, яке якнайкраще передало її душевну красу.

"Монро яка ти, прекрасна) спасибі тобі за позитив", "неймовірна, втім як і завжди", "о, наймудріша!!! Найдобріша!!! І, безсумнівно, красива!", "Красуня", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що оголена травесті-діва Монро без зайвої скромності показала себе, як є:»Прям друга Мерилін".

Як Politeka писала, що травесті-діва Монро з бородатим красенем дала спеку на кухні.