Известная украинская шоувумен, травести-дива Монро показала себя без одежды и рассказала о том, как изменилось ее отношение к славе

Артистка поделилась новым постом в своем Инстаграм, рассказав о сокровенных переживаниях. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Монро вспомнила, как много лет назад пришла к астрологу и решила узнать, когда ее ждет резкий скачок популярности.

«Ира (астролог – прим. ред.) заглянула в тетрадку, немного замявшись, молвила: всё будет постепенно и в соответствии с вложенными силами и ресурсами. По моему выражению лица было видно, что я не совсем довольна ответом», - отметила Монро.

Она рассказала, что в тот период ее сильно заботила популярность. Впрочем, дива призналась, что со временем это прошло.

«Участвуя в каком-нибудь масштабно теле проекте или интервью, я четко осознаю, что я пришла не за популярностью и вниманием, как раньше лезла в каждую камеру, хотя внимание льстит и радует, а просто, чтобы снова и снова показать на своем примере, что возможно быть собой в обществе, где быть собой все еще сложно!», - подчеркнула Монро.

Свой пост она сопроводила стильным черно-белым снимком, на котором она позирует перед камерой совершенно голой. Красотка уверенно сидит на стуле, прикрывая самые интимные места.

Ее поклонники тут же отреагировали на новый пост.

«Вы такая женственная, я бы на курсы пошла к вам. Взгляд, как двигается тело, макияж, наряды», «Шикарная», «Ну прям вторая Мэрилин Монро», «Оххх какая!», «Фото бомба! Вы прекрасны», - пишут люди.

Напомним, яркую травести-диву Монро спутали с Ольгой Сумской, кадры облетели сеть.

Как сообщала Politeka, раскованная травести-дива Монро сразила наповал видом без белья и признанием.

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