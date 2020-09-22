Известная украинская шоувумен, травести-дива Монро показала себя без одежды и рассказала о том, как изменилось ее отношение к славе
Артистка поделилась новым постом в своем Инстаграм, рассказав о сокровенных переживаниях. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Монро вспомнила, как много лет назад пришла к астрологу и решила узнать, когда ее ждет резкий скачок популярности.
«Ира (астролог – прим. ред.) заглянула в тетрадку, немного замявшись, молвила: всё будет постепенно и в соответствии с вложенными силами и ресурсами. По моему выражению лица было видно, что я не совсем довольна ответом», - отметила Монро.
Она рассказала, что в тот период ее сильно заботила популярность. Впрочем, дива призналась, что со временем это прошло.
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«Участвуя в каком-нибудь масштабно теле проекте или интервью, я четко осознаю, что я пришла не за популярностью и вниманием, как раньше лезла в каждую камеру, хотя внимание льстит и радует, а просто, чтобы снова и снова показать на своем примере, что возможно быть собой в обществе, где быть собой все еще сложно!», - подчеркнула Монро.
Свой пост она сопроводила стильным черно-белым снимком, на котором она позирует перед камерой совершенно голой. Красотка уверенно сидит на стуле, прикрывая самые интимные места.
Ее поклонники тут же отреагировали на новый пост.
«Вы такая женственная, я бы на курсы пошла к вам. Взгляд, как двигается тело, макияж, наряды», «Шикарная», «Ну прям вторая Мэрилин Монро», «Оххх какая!», «Фото бомба! Вы прекрасны», - пишут люди.
Напомним, яркую травести-диву Монро спутали с Ольгой Сумской, кадры облетели сеть.
Как сообщала Politeka, раскованная травести-дива Монро сразила наповал видом без белья и признанием.
Также Politeka писала, что травести-дива Монро сбросила одежду и вызвала восторг неприличной позой.