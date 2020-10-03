Травести-дива Монро показала обаятельному другу свои таланты на кухне

Как передает Politeka.net, шоувумен стала гостьей кулинарного шоу и поделилась кадрами со съемок на своей странице в соцсети "Инстаграм". Она занялась готовкой в голубой рубашке и обтягивающих джинсах, поверх которых накинула темно-синий фартук. Волосы знаменитость оставила распущенными, продемонстрировав пышную вьющуюся прическу.

В рамках шоу Монро сделала профитроли вместе с блогером Алексеем Донцовым. Не обошлось без шалостей: на одном из снимков тревести-дива схватила изумленного товарища за бородатый подбородок, который широко раскрыл рот с хищным взглядом на готовое блюдо. На еще одном фото Монро прижалась спиной к Алексею, который томно подмигнул, прикусив язык.

"А вы умеете готовить профитроли? Они же пухленькие, шарообразные эклеры? Тесто одно и то же - заварное 🤗 После съемки я поняла, почему эклеры, сделанные вручную стоят, как кусочек моей печени 😆 Хотя, каждая качественная вещь, сделанная своими руками - это всегда ценится и стоит больше, чем промышленные товары. Кстати, это первое полноценное развлекательное видео, где я разговариваю на украинском 💛💙 И мне знает, все получилось очень органично. А вам как?", - поинтересовалась Монро в описании.

Пользователи социальной сети в комментариях поделились эмоциями от очередного шоу с участием звезды:

"Монро, вам очень хорошо в рубашках. Такой свеже-молодежно-спортивный стиль. Раньше только легендарная рубашка в клетку"; "С Вами, Монро, любой кипиш превращается в развлекательные шоу! ❤️"; "Как всегда классная...🌹🌹🌹"; "Две профитрольки и мешок👍"; "Очень понравилось".

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