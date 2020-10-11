Украинская актриса, травести-дива Монро выразила слова поддержки тем украинцам, которые совершили каминг-аут или только думают об этом

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белой рубашке, с нежным цветком лилии в руке. Артистка прикрыла им один глаз, загадочно взглянув в камеру.

Яркий макияж в фиолетовых тонах и красиво уложенные локоны дополнили ее роскошный образ.

"Сегодня международный день каминг аута. То есть осознанного выбора человека озвучить всем либо же самым близким свою ориентацию. Вы можете этого не делать, так как ваша ориентация и публичное признание её - это сугубо ваш личный выбор. Но жить открыто, намного легче и приятнее, чем в страхе всю жизнь просидеть в шкафу 🌈 И даже если после каминг аута, ваши самые близкие от вас отвернутся, помните, что вы есть у себя 🤗. Ну и я, всегда где-то рядом 😉 #неугомоннаямонро", - подписала фото травести-дива.

Пользователи кинулись комментировать пост, присоединившись к поздравлениям:

"Красивая Монритта ❤️☀️🍒"

"Вы прекрасны!😻💜"

"Спасибо, обожаем❤️"

"Поздравляю с праздником камин аута! Всем желаю любви, открытости, принятия, понимания, любви и осознанности, конечно же.👍👍👍❤️😍❤️😍"

"Как же Я вас люблю!! прекрасная Миро! посмотрела, званый ужин и влюбилась!!!Вы Супер)"

Ранее мы сообщали, кучерявая Монро пленила необычным черно-белым фото, которое как нельзя лучше передало ее душевную красоту.

«Монро какая ты, прекрасная) спасибо тебе за позитив», «Невероятная, впрочем как и всегда», «О, мудрейшая!!! Добрейшая!!! И, несомненно, красивейшая!», «Красотка», - отреагировали пользователи.

Напомним, что обнаженная травести-дива Монро без лишней скромности показала себя, как есть: «Прям вторая Мэрилин».

Как Politeka писала, что травести-дива Монро с бородатым красавчиком дала жару на кухне.