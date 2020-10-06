Украинская травести-дива Монро покорила невероятно роскошным образом в черном платье

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала невероятно красивое и чувственное фото.

На снимке Монро сидела на стуле, облокотившись на его спинку. Волосы игриво закрывали часть лица красотки, а она невзначай поднесла пальчики к губам, что сделало фото особенно пикантным.

Звезда рассказала, что отвезла брошенную собачку Чапу к новым хозяевам. Этот поступок побудил ее написать новый пост.

«Мир не без добрых людей! Вроде как поводов так думать с каждым...какое там годом... месяцем... днем... Всё меньше и меньше (зачем я посмотрела новости у мамы по тв), но в очередной раз просишь помощи (сейчас конкретный пример - в пристройстве бездомной собаки) и сотни людей откликаются: репостом, интересом, словами поддержки и восхищения», - отметила травести-дива.

Монро добавила, что помогать – это нормально и естественно. Однако делать это нужно, когда есть ресурс и желание.

За 40 минут пост Монро собрал более тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Монро какая ты, прекрасная) спасибо тебе за позитив», «Невероятная, впрочем как и всегда», «О, мудрейшая!!! Добрейшая!!! И, несомненно, красивейшая!», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что обнаженная травести-дива Монро без лишней скромности показала себя, как есть: «Прям вторая Мэрилин».

Как Politeka писала, что травести-дива Монро с бородатым красавчиком дала жару на кухне.

Также Politeka сообщала, что неугомонная Монро вызвала восторг дикой выходкой с Поляковой и Винником: "Все премии будут наши".