Відомий російський танцюрист Сергій Глушко (Тарзан) показав, як проводить час вдома

На кадрах Тарзан був в костюмі і тапочках, позуючи на доріжці. Поруч можна побачити двох невідомих чоловіків, які стояли в джинсах і кофтах. Сергій разом з другом співав караоке, поки поруч з ними стояв третій. Відео вийшло досить безтурботним і навіть веселим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт вам, земляни. Миру в ваших душах", - підписав кадри Тарзан, які викинув в Instagram.

Фанати подивилися ролик більше 35 тисяч разів. Коментарі користувачі не змогли залишити, адже Сергій заборонив їх писати після того, як стався скандал з Наташею Корольовою через зраду. Глушко заперечує, що в родині є проблеми і намагається максимально показати, що все добре.

Повідомлялося, що співачка Наташа Корольова намагається відволіктися від скандалу, в який вляпався її чоловік Тарзан.

Так, російська зірка зважилася на омолодження після того, як їй змінив Сергій Глушко з двома дівчатами.

Судячи зі знімків, Наташа Корольова вирушила до професійного косметолога, де вона зробила ряд процедур, спрямованих на омолодження.

Нагадавши, Наташа Корольова після зради Тарзана згадала про свого старого грішка

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